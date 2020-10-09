Kazakistan'da pedofili suçlularının isimleri halkın erişimine açıldı

Kazakistan'da pedofili suçlularının bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.Pedofili suçlularına kimyasal hadım uygulanan ülkede pedofili suçundan tutuklanmış ve serbest bırakılmış 234 suçlunun isimleri, resimleri ve adres bilgileri kamuoyunun erişimine açıldı.

UTANDIRMAK İÇİN KARAR ALINDI

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, suçluları utandırmak ve çocukları gelecekteki saldırılardan korumak amacıyla böyle bir uygulamaya gidiliğini belirtti. Web sayfasına yüklenen bilgilerde, "234 potansiyel tehlikeli pedofili listesi' başlığıyla pedofili suçlularına ait bilgiler yer alıyor.