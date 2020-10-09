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    • Yaşam
    • 09.10.2020 11:21
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    • 09.10.2020 11:21
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    Kazakistan'da pedofili suçlularının isimleri halkın erişimine açıldı

    Pedofili suçuna karşı kimyasal hadım uygulanan Kazakistan'da yeni bir karar alındı. Buna göre ülkede pedofili suçundan tutuklanmış ver serbest bırakılmış 234 suçlunun isimleri, resimleri ve adresleri kamuoyunun erişimine açıldı.

    O ülkede pedofili suçlularının bilgileri erişime açıldı

    Kazakistan'da pedofili suçlularının bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.Pedofili suçlularına kimyasal hadım uygulanan ülkede pedofili suçundan tutuklanmış ve serbest bırakılmış 234 suçlunun isimleri, resimleri ve adres bilgileri kamuoyunun erişimine açıldı.

    UTANDIRMAK İÇİN KARAR ALINDI
    Kazakistan İçişleri Bakanlığı, suçluları utandırmak ve çocukları gelecekteki saldırılardan korumak amacıyla böyle bir uygulamaya gidiliğini belirtti. Web sayfasına yüklenen bilgilerde, "234 potansiyel tehlikeli pedofili listesi' başlığıyla pedofili suçlularına ait bilgiler yer alıyor.

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