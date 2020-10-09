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    • Yaşam
    • 09.10.2020 11:59
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    • 09.10.2020 12:00
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    'da cilik operasyonu: Binlerce ürün ele geçirildi

    Küçükçekmece'de ünlü bir markanın taklit ürünlerini saklandığı iş yerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 16 bin 148 adet aksesuar klipsi, 2 bin 633 adet çanta, 2 bin 597 adet cüzdan, 2 bin 633 adet üzerinde ünlü bir markanın isminin yazılı olduğu bez torbaya el konuldu.

    İHA
    Binlerce ürün ele geçirildi

    Polis ekipleri, İstanul Küçükçekmece İnönü Mahallesi Cihan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde taklit çanta ve cüzdan saklandığını ve dağıtımının yapıldığına yönelik ihbar aldı.

    ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER
    İhbarı değerlendiren ekipleri, dün 19.50 sıralarında operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 16 bin 148 adet aksesuar klipsi, 2 bin 633 adet çanta, 2 bin 597 adet cüzdan, 2 bin 633 adet üzerinde ünlü bir markanın isminin yazılı olduğu bez torba, 68 çift ayakkabı, 80 adet Kemer, 284 adet telefon kılıfı 1. 40x20 metre ebadında suni deri kumaşa tespit edildi. Ürünlere el konularak, depo kapısı mühürlendi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da sahtecilik operasyonu: Binlerce ürün ele geçirildi