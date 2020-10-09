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    • Yaşam
    • 09.10.2020 11:04
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    • 09.10.2020 11:50
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    'da kafede dehşet! Kurşun yağdırdılar

    'te bulunan bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    AA

    Pendik'te bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

    Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki bir kafeye gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce husumetli oldukları öne sürülen kişilere silahla ateş açıldı.

    Saldırıda Bilal M. olay yerinde hayatını kaybetti. İsimleri öğrenilemeyen 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

    Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Bilal M'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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    Haberler Yaşam İstanbul'da kafede dehşet! Kurşun yağdırdılar