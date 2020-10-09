Bağcılar'da sokak ortasında kız arkadaşının ablasıyla tartışan bir maganda, tabancasıyla etrafa rastgele ateş etti. Mermilerden biri o sırada balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti. Ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.



Olay 7 Ekim günü saat 21.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşının evine gelen 29 yaşındaki Murat İ. sokakta kız arkadaşının ablası ile tartışmaya başladı. Murat İ.'nin tartıştığı kadın iki sokak aşağıya kaçtı. Kaçan kadının peşinden giden Murat İ. çıkardığı tabanca ile duvara rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada Murat İ.'nin yanında bulunan arkadaşları da Murat İ.'yi kolundan tutarak olay yerinden götürmeye çalıştı. Rastgele ateş etmeye devam eden Murat İ.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri 20 metre ileride balkonda çamaşır asan 37 yaşındaki Hatice Boğa'nın başına isabet etti.