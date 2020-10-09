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    • Yaşam
    • 09.10.2020 12:57
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    • 09.10.2020 12:58
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    tedavisi gören hasta girişiminde bulundu

    'da hastanede tedavisi gören hasta boğazına bıçak dayayarak girişiminde bulundu. Polis tarafından ikna edilen hasta girişimini sonlandırırken daha sonra yapılan testinde ise sonuç negatif çıktı.

    DHA
    Korona hastasından boşu boşuna intihar girişimi

    Olay, sabah, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan İsmail K., odasında boğazına bıçak dayayarak girişiminde bulundu.

    EVDE KARANTİNAYA ALINDI
    Hastaneye gelen polisler, İsmail K.'yi ikna edemeyince müzakereci polislerden yardım istendi. Kısa sürede ikna edilen İsmail K., elindeki bıçağı bırakarak, intihar teşebbüsünden vazgeçti. Yapılan son Covid-19 testi negatif çıkan İsmail K., işlemlerinin ardından evinde karantinaya alındı.

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