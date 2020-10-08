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    • 09.10.2020 06:12
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    Son dakika: 'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı

    Son dakika haberine göre, 'ta, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik sında 10 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    DHA
    Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü

    , saat 02.00 sıralarında - yolu Yerköy ilçesi yakınları Karacaahmetli Köyü mevkiinde meydana geldi. 'dan 'a giden Özcan Gökdemir yönetimindeki 58 VA 050 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol seviyesinden 5 metre aşağıdaki şarampole düştü. Kaza sonucu otobüste bulunan 13 yolcudan 10'u yaralandı.




    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı