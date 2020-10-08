



Olay yerine gelen polis ekipleri mahalle sakinlerinden bilgi alırken, zabıta ekipleri de çöken kaldırımın bulunduğu alanda bir süre inceleme yaptı. Olay sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, zabıta ekipleri de çöken kaldırımın etrafını demir bariyerler ile kapatarak önlem aldı. Belediye ekiplerinin yarın gün içinde çöken kaldırımın onarım çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

