Sağlık kontrolünden geçirilen Kenan K'ın emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin cinayeti neden işlediniz? sorusuna zanlı, "Ben bilerek işlemedim" cevabını verdi.

SIK SIK YER DEĞİŞTİRMİŞ

Öte yandan şüphelinin olay sonrası hemen Antalya'ya geldiği ve 4 yıldır bu kentte sık sık yer değiştirerek izini kaybettirdiği öğrenildi. Sürekli saklanan şüphelinin ayrıca hiçbir iş yapmadığı belirlendi.