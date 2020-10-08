



UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde 2000 yılından beri yer alan manastırın daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanlarını kapsayan üçüncü etap çalışmaları ile restorasyonun yüzde 35'lik bölümünün ise Temmuz 2021'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Birinci etabı için 11 milyon lira harcanan manastırın restorasyonunun toplam 55 milyon liraya tamamlanması hedefleniyor.

Ziyarete açıldığı ilk dönemde günde yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlayan manastıra ilgi sürüyor.

