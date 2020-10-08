BENİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN OLMADI

Mahkeme Başkanı sanığa, "Olay yerinden elini kolunu sallayarak mı ayrıldın? Kimse olaya müdahale etmedi mi" şeklinde soru sordu. Sanık da "Olay sırasında etrafta insanlar vardı ama beni engellemeye çalışan olmadı. Yürüyerek ayrıldım. İSPARK görevlilerinin yanına giderek ambulans çağırmalarını söyledim. Ben panik halinde olduğum için korkutmak amacıyla şişeyi kırdım. Müştekiden ve ailesinden özür dilerim. Pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.



Süleyman Dönmezler'in avukatı söz alarak sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı da soruşturma sırasında beyanları alınan Meltem Şen ve Deniz Öztürk'ün duruşmada tanık olarak dinlenmesini, müşteki Süleyman Dönmezler'in ifadesinin alınması için Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimat yazısına cevap verilmesinin beklenmesini talep etti. Sanık tarafından gerçekleştirilen eylemde müştekinin hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığının tespiti için evrakların Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderilmesini talep eden savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.