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    • 08.10.2020 10:34
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    Son dakika: Bu kadarına da pes: Otobüste yolculuk yaptı, maskeyle ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı

    Son dakika haberine göre, ’da bir vatandaş, halk otobüsünde korona virüs salgınından korunmak için ağzını ve burnunu kapatması gereken maskeyle gözlerini kapattı.

    Bu kadarına da pes!
    'da halk otobüsüne binen bir vatandaş, korona virüs salgınından korunmak için maske takma zorunluluğunu yanlış anladı. Otobüste yolculuk eden vatandaş, ağzını ve burnunun kapaması gereken maskeyle gözlerini kapattığı görüldü.




    VATANDAŞLAR KAYDETTİ
    Sorumsuz vatandaş, uyarılara rağmen yolculuk boyunca maskesini düzeltmesi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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