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    • 08.10.2020 13:21
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    • 08.10.2020 13:27
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    Son dakika: ’de nefes kesen kovalamaca: Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli saklandığı binada yakalandı

    Son dakika haberine göre, ’de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli şahıs kuyumcuyu yaraladıktan sonra hızla uzaklaşarak bir binaya sığındı. Polislerin düzenlediği operasyonla hırsız yakalanarak gözaltına alındı. Polislerin hırsızı yakalama sonrası mahalle sakinleri polisleri alkışladı.

    Kadıköy’de nefes kesen kovalamaca

    Olay, Kadıköy'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1 kişi maskeli bir halde elinde muştayla kuyumcuya girdi. Daha sonra elindeki muştayı kuyumcuya göstererek altınları ve paraları koymasını istedi. Kuyumcu dükkanının sahibi ile hırsız arasında arbede yaşanırken, hırsız elindeki muştayla kuyumcuyu darp ederek yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.




    ESNAF VE KUYUMCULAR ALKIŞLADI
    Polisler düzenledikleri operasyonla bir apartmanın en üst katına sığınan şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızın gözaltına alınması esnasında kuyumcu yakınları hırsıza tepki gösterdi. Hırsız gözaltına alındıktan sonra esnaf ve kuyumcu yakınları polis ekiplerini alkışladı.




    HIRSIZI POLİS YAKALADI
    Kuyumcu yakını olan bir kişi, "Maskeli bir kişi elindeki muştayla hırsızlık girişiminde bulundu. Kuyumcu akrabamızı yaralayarak kaçtı. Bir binanın üst katına sığınmış. Polis ekipleri hırsızı yakaladı" diye konuştu.
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