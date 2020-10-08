Bahçelievler'de silahlı saldırı! Yaralılar var

Bahçelievler'de, bir kişi dün akşam kavga ettiği iddia edilen kahveciye silahla ateş açtı. Silahlı saldırıda kahveci C.Ç. ve o sırada yoldan geçen ve olayla ilgisi olmayan S.A. isimli Özbekistan uyruklu kadın yaralandı.



Olay, saat 11.30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta kahvehaneyi işleten C.Ç., dün akşam bir kişi ile kavga etti. Kavga, müşteriler tarafından güçlükle ayrıldı. Bugün ise sokağa arabasıyla gelen ismi henüz öğrenilemeyen saldırgan, silahla C.Ç.'ye 2 el ateş etti. Silahtan çıkan mermiler kahvehaneci ve o sırada sokaktan geçen Özbek kadın S.A.'nın bacağına isabet ederken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yerde kalan Özbek kadın ve kahvehaneci, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"AKŞAM ZATEN KAVGA ETMİŞLER"

Sokakta esnaf olan bir kişi, kahvehaneci ve silahlı saldırganın akşam kavga ettiğini söyleyerek, "Olay, kahvehane ile ilgilidir. Gelirken 2 el sıktı. Biri kadına denk geldi, biri kahveciye denk geldi. O sırada başka bir arkadaş gördü. Plakayı falan aldığını söylediler. Olay kahve ile ilgilidir. Akşam zaten kavga etmişler. Ondan kaynaklı" dedi.

"ÖNCEDEN HUSUMETLERİ VARDI"

Olay anında kahvehanede bulunan müşterilerden biri ise aralarında önceden husumet bulunduğunu söyleyerek, "Gece saat 23.00 sıralarında ben balkonda oturuyordum. Ses geldi. Burada kavga oldu. Ondan sonra gitti. Adamın elinde bıçak vardı. Ondan sonra gittiler. Buraya geldim. Baktım 2 el silah sesi geldi. Kadın orada, adam burada vuruldu. Ondan sonra adam kaçtı, gitti buradan. Önceden husumetleri vardı. 2 el ateş edildi. Hem kadına geldi hem erkeğe geldi" diye konuştu.