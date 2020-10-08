Ekim ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Ülkemizdeki sürücüler havaların soğumasıyla birlikte kışlık lastiğin ne zaman takılacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere kış lastiği soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı zorunlu hale getirilmişti. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kışlık lastik ne zaman takılır? İşte merak edilenler...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.