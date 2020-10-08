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    • Yaşam
    • 08.10.2020 17:29
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    • 08.10.2020 17:32
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    37 cıya 161 bin lira ceza kesildi

    ’de, dernek binasında oynarken yakalanan 37 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 161 bin 857 lira ceza kesildi. Derneğe ait evde yapılan aramada ise silahlar ele geçirildi.

    DHA
    Kumarcıları cezaya boğdular

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan ekipler, 37 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Evde yapılan aramada ise 2 tabanca, 261 fişek, 2 otomatik av tüfeği, 32 dolu kartuş, 2 tombala kartı, 1 el telsizi, 4 şarjör ve 7 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

    Tombala oynarken yakalanan 37 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 161 bin 857 lira ceza kesildi. Ayrıca dernek başkanı hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
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    Haberler Yaşam 37 kumarcıya 161 bin lira ceza kesildi