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    • Yaşam
    • 08.10.2020 19:06
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    • 08.10.2020 19:30
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    Eşiyle tartışıp rastgele ateş açan 2'si çocuk 3 kişiyi

    ’nın ilçesinde bir kişinin ayrıldığı eşi ile telefonla tartışıp tüfekle rastgele havaya ateş açması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Havaya ateş açan , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kavgacı koca pompalıyla çocukları vurdu

    Olay, Salihli'nin Şehitler Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eski eşi ile telefonda tartışan H.G. (36), olay yerine gelerek tüfekle rastgele havaya ateş açtı.

    Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, sokakta bulunan K.D. (13), Suriye uyruklu N.M. (10) ve M.A.C'ye (39) isabet etti.

    Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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