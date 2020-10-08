Kilo fiyatı duyanları şaşırttı! Dededen kalma yöntemle üreterek paraya para demiyor! Meğer...

Kendi işini kurarak üretim yapan vatandaşların başarı hikayeleri merak konusu oluyor. Kilo fiyatı ise duyanları şaşırtıyor. Antalya'nın Elmalı ilçesinde, sedir ağacından, atalardan kalma damıtma yöntemiyle katran yağı üretiliyor. Açılan özel çukurda 4 gün boyunca yakılarak elde edilen katran yağının birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Çukurdaki çıralardan yaklaşık 275- 300 kilo arasında katran yağı elde ediliyor. Kilosu toptan veya perakende olarak 200- 300 lira arasında alıcı buluyor.

KATRAN YAĞI ÜRETİLİYOR

Elmalı'ya bağlı Gençmen Mahallesi'nde yaşayan Emin Çetin, Ramazan Akay ve Halil Yılmaz, imece usulü aileleriyle birlikte atadan kalma yöntemle 'katran yağı' üretiyor. Katran yağı üretimi için, ormanda yıllar önce kesimi yapılmış veya yıkılmış sedir ağaçlarının kökleri topraktan kazma ve balyozlarla çıkarılıyor.