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    • 08.10.2020 17:08
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    • 08.10.2020 17:08
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    : 'de u: 1 tutuklama

    merkez ve Edremit ilçesinde unda yakalanan 8 kadın ve 15 erkek hakkında işlem yapıldı, fuhuş için yer temin edip, aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2’si ise le serbest bırakıldı.

    DHA
    Balıkesir'de fuhuş operasyonu
    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçesinde fuhuş için yer temin etmek ve fuhuşa aracılık etmek suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı. da fuhuş yapan 8 kadın ile kadınlarla birlikte olan 15 erkek hakkında işlem yapıldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. ve S.K. şartıyla serbest bırakıldı. M.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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