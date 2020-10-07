Vahşice katledilmişlerdi! Milyoner çift davasında karar

Diğer sanık Resul Avvuran ise olaydan haberi olmadığını ancak babası Antalya'da olduğu sırada yaptığı telefon görüşmesinde, polisin şüpheli olarak arandığını şifreli olarak söylediğini anlatmıştı.

Mahkeme sanık baba oğula ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 44 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.