BİR KİŞİ LEVYE DARBESİYLE KAFASINDAN YARALANDI

Sandalyelerinde havada uçuştuğu kavga esnasında bir kişi levye darbesi ile kafasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf ambulans ile hastaneye kaldırılırken kavgaya karışanlardan 1 kişi gözaltına alınırken, kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.