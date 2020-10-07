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    • 07.10.2020 14:29
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    • 07.10.2020 14:34
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    İstanbul 'ta pazarcıların yer kavgasında bir kişi ile kafasından yaralandı

    İstanbul 'ta pazarcıların yer tartışması tekmeli ya döndü. Bir pazarcı da çıkan kavgada başına aldığı darbesiyle yaralandı.

    Pazarcıların yer kavgasında levyeyle yaralandı

    Esenyurt'ta pazar yerinde yer tartışması yüzünden tekmeli yumruklu kavga çıktı. Sandalyelerinde havada uçuştuğu kavgada bir kişi yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
    Olay, Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 464. Sokakta yaşandı. İddiaya göre, 5 Ekim günü saat 11.30 sıralarında kurulan pazar yerindeki esnafın bir kısmı sokakta bulunan bir börekçide oturup sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında aralarında tezgahların kurulduğu yerle alakalı tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

    BİR KİŞİ LEVYE DARBESİYLE KAFASINDAN YARALANDI
    Sandalyelerinde havada uçuştuğu kavga esnasında bir kişi levye darbesi ile kafasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf ambulans ile hastaneye kaldırılırken kavgaya karışanlardan 1 kişi gözaltına alınırken, kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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