Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına dahi zarar veren, kendi türü de dahil, balıkları yiyerek beslenen ve akıllarda teneke kutuyu dişleriyle parçalarken çekilen görüntüsü kalan istilacı tür balon balığı, sokak aralarında 'mezgit' diye satılıyor.











Balık tezgahlarında bu zehirli balığın satışının ve sergilenmesinin yasak olması nedeniyle bazı balıkçıların, balığın filetosunu çıkarıp, 'mezgit' balığıymış gibi sattıkları ortaya çıktı.