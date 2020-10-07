"KENDİ ELİMİZLE ALPEREN'E ACI ÇEKTİRİYORUZ"

Tek evladını kaybetmek istemediğini dile getiren Karakoç, şunları kaydetti: "Allah hiç kimseye evlat acısı göstermesin. Çok zor bir şey. Her gün bir SMA'lı çocuk ölüyor. Anne-babalar çok acı çekiyor. Biz de onu yaşamak istemiyoruz. Tek evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Hayırseverlerden yardım istiyoruz. Allah rızası için Alperen'e destek olsunlar. Alperen'in yaşamasını istiyoruz. Çok acı çekmesini istemiyoruz. Gözümüzün önünde küçücük çocuk çok acı çekiyor ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Alperen'in göğsü hep tıkalı olduğu için, kendisi öksüremiyor. Rahat nefes alamıyor. Göğsü hep balgamla doluyor. İşte o balgamı çıkarmak için biz kendi elimizle Alperen'e acı çektiriyoruz. Aspiratör cihazıyla Alperen'in göğsüne bazı borular yerleştirip balgamı çekiyoruz. Alperen o zaman ancak rahat nefes alabiliyor. Bunu yaptığımız zaman da çok acı çekiyor. Hatta geçen gün acı çektirdi diye babasıyla küstü. 2 gün babasının kucağına gitmedi. Babasına gitmemek için hep bana sarılıyor. Allah rızası için Alperen'e destek olsunlar. Küçücük çocuğumu kaybetmek istemiyorum."