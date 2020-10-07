





Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, Keçiören'in birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoran kullanılamaz hale geldi. Estergon Kalesi'nde de hasar oluştu.