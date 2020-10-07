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    • 07.10.2020 09:16
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    Son dakika: 'da, Estergon Kalesi'nde restoran ı: Geriye küller kaldı

    Son dakika haberine göre, 'da, Estergon Kalesi'nde bulunan restoranda çıkan panik yarattı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında yaralanan olmazken, restoran kullanılamaz hale geldi.

    DHA
    Yangından geriye küller kaldı

    Ankara'nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi'nde bulunan Estergon Kalesi'ndeki restoranda saat 01.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, iş yerindeki eşyaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü.




    Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, Keçiören'in birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoran kullanılamaz hale geldi. Estergon Kalesi'nde de hasar oluştu.


    Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yangın yerine gelerek incelemede bulundu. Tesadüf eseri bölgeden geçtiklerini ve saat 01.45 sıralarında dumanları görerek itfaiyeye haber verdiklerini söyleyen Altınok, "Tabi burada kumaşlar, keçe, naylon, sünger, koltuklar derken yangın çok hızlı şekilde alevlendi. Allah'tan buraya gelmedi. Çok fazla alevlenmiş olsaydı buraya da sirayet ederdi" açıklamasında bulundu.




    Öte yandan yangını görüntüleyen bir gazeteci, yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen gazeteciye sağlık çalışanları müdahale etti.
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