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    Günlük burç yorumları – 7 Ekim 2020 Çarşamba

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Ekim 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 7 Ekim 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN yardımınıza ihtiyacı olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz.



    BOĞA: MOTİVASYON gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğiniz var. Güvenli kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok.



    İKİZLER: SEZGİLERİNİZİN sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.
    Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.



    YENGEÇ: YAŞAMI kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz.
    Bugün bilinçaltınız çok yoğun.



    ASLAN: GEREKSİZ bir tartışma ortamı yaratmaktan kaçınmalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.



    BAŞAK: DUYGUSAL isteklerinizde yoğun bir artış söz konusu. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu hafta içinde; akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir.



    TERAZİ: GEÇMİŞLE ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de seviyor ve sizinle paylaşıyor.



    AKREP: CAZİBENİZLE çevrenizi etkilerken, uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz. Ayrıca siz, hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz.

    YAY: DUYGUSAL karmaşalardan uzak kalmalısınız. İsteklerinizde belirleyici olmamalısınız. Bu durum sürekli bir huzursuzluk yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz günlerdesiniz.



    OĞLAK: AKTİF yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor.
    Bu hafta sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla bazı önemli konuşmalar yapacaksınız.



    KOVA: YARDIMINIZ gereken bazı olaylar söz konusu olacak. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta.
    Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi gözden geçirin.



    BALIK: YAKIN dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir.
    Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz güçleniyor.

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