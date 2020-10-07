Günlük burç yorumları – 7 Ekim 2020 Çarşamba

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 7 Ekim 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN yardımınıza ihtiyacı olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz.





BOĞA: MOTİVASYON gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğiniz var. Güvenli kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok.





İKİZLER: SEZGİLERİNİZİN sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.

Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.





YENGEÇ: YAŞAMI kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz.

Bugün bilinçaltınız çok yoğun.





ASLAN: GEREKSİZ bir tartışma ortamı yaratmaktan kaçınmalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.





BAŞAK: DUYGUSAL isteklerinizde yoğun bir artış söz konusu. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu hafta içinde; akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir.





TERAZİ: GEÇMİŞLE ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de seviyor ve sizinle paylaşıyor.





AKREP: CAZİBENİZLE çevrenizi etkilerken, uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz. Ayrıca siz, hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz.



YAY: DUYGUSAL karmaşalardan uzak kalmalısınız. İsteklerinizde belirleyici olmamalısınız. Bu durum sürekli bir huzursuzluk yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz günlerdesiniz.





OĞLAK: AKTİF yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor.

Bu hafta sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla bazı önemli konuşmalar yapacaksınız.





KOVA: YARDIMINIZ gereken bazı olaylar söz konusu olacak. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta.

Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi gözden geçirin.





BALIK: YAKIN dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir.

Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz güçleniyor.