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    • 07.10.2020 23:05
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    'ta kaybolan 18 yerleşkesine girdi

    'ta kaybolan 18 , yerleşkesine girdi. İnekler sahipleri bulunana kadar çitleri arasında koruma altına alındı.

    18 inek üniversiteye girdi

    Sivas'ta kaybolan 18 büyükbaş hayvan, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine girdi.

    İnekler sahipleri bulunana kadar Veterinerlik Fakültesi çitleri arasında koruma altına alındı.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde gezinen büyükbaş hayvanları fark eden güvenlik görevlileri, hayvanların kaybolduğunu düşünerek durumu polise bildirdi.

    HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINDI
    Ekipler, hayvanların sahibinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hayvanların sahibi bulunamadı. Yerleşkenin çeşitli bölgelerinden toplanan 11 inek ve 7 buzağı, Veterinerlik Fakültesi yanında bulunan kapalı alanda koruma altına alındı.

    Hayvanlar, bulunması halinde sahiplerine teslim edilmek üzere güvenlik görevlilerine emanet edildi.
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    Haberler Yaşam Sivas'ta kaybolan 18 büyükbaş hayvan Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine girdi