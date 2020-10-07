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    • 07.10.2020 23:22
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    • 07.10.2020 23:23
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    Oto galeri işletmeciliği paravan olarak kullanılıyor... 2 tutuklandı

    'nın Fethiye ilçesinde lik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

    AA
    2 tefeci tutuklandı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve la Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede oto galeri işletmeciliği adı altında lik yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

    Galeri sahibi S.G'nin maddi sıkıntı içinde olan kişilere faizle para verdiği, borcunu ödeyemeyenlerin mallarına zorla el koyduğunun belirlenmesi üzerine S.G. ile işbirliği yaptığı düşünülen 6 kişi gözaltına alındı.

    Şüphelilerin, en az 10 kişiden 1 milyon lira aldıkları, değeri 1 milyon 500 bin lira olan villaya el koydukları tespit edildi.

    Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramada da çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

    Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden oto galeri sahibi S.G. ve İ.T. tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 kişi de savcılık talimatıyla salındı.

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