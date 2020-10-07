Bebeğin her geçen gün kilo aldığını anlatan Özkan, "Bebek, 3 kilo 500 gram ağırlığını geçti ve sağlıklı şekilde yaşamına devam ediyor. Tam taburcu etmedik ancak hastaneye yakın bir ev tutuldu. Tahliller için zaman zaman geliyorlar. Haftalık kontrolleri yapılıyor. Bebeğin beslenmesi çok iyi. Anne sütü alıyor. Biz de sürecin oldukça olumlu geçmesinden dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.