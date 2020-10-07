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    • Yaşam
    • 08.10.2020 06:43
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    • 08.10.2020 06:43
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    Son dakika: 'nda serseri kurşun: Nereden geldiği bilmiyorum

    Son dakika haberine göre, İstanbul 'nda yabancı uyruklu bir kişi evinde ayağından vuruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayın nasıl olduğunu sorduğunda ise, giriş katta oturan yabancı uyruklu kişi, kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söyledi.

    DHA
    Beyoğlu'nda serseri kurşun

    Olay saat 02:00 sıralarında Bülbül Mahallesi Boyacı Adem Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın giriş katında oturan ismi öğrenilemeyen Filistin uyruklu bir kişi iddiaya göre, evde oturduğu sırada ayağından vuruldu.



    "KURŞUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAMADIM"
    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulduğu öğrenilen yaralı, iddiaya göre polis ekiplerinin nasıl vuruldun şeklindeki sorusuna, "Evde oturuyordum. Kurşunun nereden geldiğini anlamadım" dediği öğrenildi.




    HASTANEYE KALDIRILDI
    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kurşunun nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı.
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