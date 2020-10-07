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    • Yaşam
    • 07.10.2020 13:51
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    • 07.10.2020 13:51
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    Son dakika: 'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gardropta halının içine sarılmış halde saklanırken bulundu.

    Firari suç makinesi halının içinde yakalandı!

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliye yönelik 24 adreste 40 ekip ve 85 personelle eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda yaralama, hırsızlık, cinsel istismar, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı. Diğer zanlıları arama çalışması sürüyor.


    8 YIL 5 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNUYOR
    Yakalananlar arasında hakkında hırsızlık sucundan 8 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, evinin yatak odasında gardrobun içinde rulo haline getirilmiş halının içine saklanmış halde bulundu.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı