Adana'da Fikriye- Hakan Ö. çifti 2 Eylül'de kavga etti. İddiaya göre darp edilen kadın, eşine pompalı tüfekle ateş etti. Kanlar içinde kalan adam hayatını kaybetti. Fikriye Ö. "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi. Cezaevine gönderildi. 10 yaşındaki oğlu M.Ö.'nün olay gecesi yaşananlara tanık olduğu öğrenildi. Küçük çocuk, "Babam annemi her gün kemerle dövüyordu. Eline silahı zorla tutuşturdu. Tüfeğe 3 kere vurdu ve tüfek patladı" dedi. Genç kadının avukatı Sevil Aracı ise, "Fikriye katil değil, şiddet mağduru" diye konuştu.