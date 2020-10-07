Adana'da Fikriye- Hakan Ö. çifti 2 Eylül'de kavga etti. İddiaya göre darp edilen kadın, eşine pompalı tüfekle ateş etti. Kanlar içinde kalan adam hayatını kaybetti. Fikriye Ö. "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi. Cezaevine gönderildi. 10 yaşındaki oğlu M.Ö.'nün olay gecesi yaşananlara tanık olduğu öğrenildi. Küçük çocuk, "Babam annemi her gün kemerle dövüyordu. Eline silahı zorla tutuşturdu. Tüfeğe 3 kere vurdu ve tüfek patladı" dedi. Genç kadının avukatı Sevil Aracı ise, "Fikriye katil değil, şiddet mağduru" diye konuştu.
KORKU İÇİNDE YAŞIYORDU!
M.Ö. "Annem korku içinde yaşardı. Ona küfürler saydırır, bir şey söylediği zaman da hemen döverdi. Hep kavga ediyorlardı" dedi.