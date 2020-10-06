





MÜCAHİT KANAT HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından Mücahit Kanat ve Ali Tiken hemen hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mücahit Kanat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kağıthane'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Tiken'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.



SALDIRGANLAR KIRMIZI BİR OTOMOBİLLE KAÇTI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde kırmızı bir otomobille olay yerine gelen saldırganlardan birinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

