



Olay Merkez Mahallesi, Reha Yurdakul Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iş yerinde kuaför M.Ö'nün zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Vatandaşların verdiği bilgi doğrultusunda aracın plakası tespit edilerek takibe geçildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis memuru, kaçırıldığı iddia edilen kişinin içinde bulunduğu lüks cipin hastaneye geldiğini tespit etti. Ciple gelen kişilerin arkadaşlarının yaralı olduğunu belirterek yardım istedikleri ancak nasıl yaralandığına daire polise bilgi vermedikleri öğrenildi. Bunun üzerine ekipler M.Ö.'yü hastaneye getiren 6 kişiyi, ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Tedavi altına alınan M.Ö.'nün nasıl yaralandığına dair henüz bir bilgi paylaşmadığı öğrenildi.