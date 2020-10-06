Olay, saat 23.30 sıralarında Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 279'uncu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa A. ile daha önceden husumetli olduğu komşuları S.K., R.B. ve ismi belirlenemeyen bir kişi arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedenin ardından evindeki pompalı tüfeği alan Mustafa A., S.K. isimli kadın ile R.B. ve ismi belirlenemeyen kişiye ateş etti. Sırtından vurulan R.B. ağır yaralanırken, diğer 2 kişi de isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Mustafa A. ise olay yerinden kaçtı.