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    • Yaşam
    • 05.10.2020 11:45
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    • 05.10.2020 11:45
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    'de kendilerini polis olarak tanıtarak tatilcileri gasbeden şüpheliler tutuklandı

    Kendilerini polis olarak tanıtarak 'ye tatil için gelen 6 kişiyi gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

    Tatilcilerin korkulu rüyası olan şüpheliler tutuklandı

    Tatil yapmak için geldikleri Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'nde daire kiralayan Iraklı A.M.H.H, L.O.M.M, M.A.M.M. ve A.A.M.M. ile Suriyeli N.M. ve D.R. evlerine gelerek polis yazılı kart gösteren ve evde arama yapmak istediklerini belirten 3 kişiye kapıyı açtı.

    "Evde uyuşturucu hap saklıyorsunuz." diyerek tatilci arkadaş grubunun üstünü ve odaları aramaya başlayan şüpheliler, adreste buldukları 350 avro, 1750 dolar, 1250 lira, 4 telefon, 2 tablet ve 2 gümüş yüzüğü aldıktan sonra kendilerini bekleyen otomobile binerek uzaklaştı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran 6 arkadaş, şüphelilerden şikayetçi oldu.

    Gasp Büro Amirliğince yapılan araştırmalarda plakası tespit edilen araç takibe alındı. Şüphelilerin Akdeniz ilçesindeki Kazanlı Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu A.A, A.U. ve H.A, kovalamaca sonucu yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.U. ve H.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Olaya karıştığı belirlenen bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.

    Bu arada, şüphelilerin üzerinde çıkan 4 telefon, bir tablet, 200 avro, 267 dolar ve 485 lira sahiplerine teslim edildi.

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    Haberler Yaşam Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtarak tatilcileri gasbeden şüpheliler tutuklandı