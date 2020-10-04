





Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri bağından yaralanan Atakan D. ile göğsünden bıçaklanan Efe U.'yu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Umut G. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Efe U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.









Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.