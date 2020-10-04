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    • 05.10.2020 06:11
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    Son dakika: 'de hurda deposunda

    Son dakika haberine göre, 'in Bornova ilçesinde hurda deposunda çıktı. alevler kısa sürede depoyu sararken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

    DHA
    Gece yarısı alev alev yandı!

    'in Bornova ilçesinde hurda deposunda çıktı. alevler kısa sürede depoyu sararken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

    Yangın, saat 01.30 sıralarında Meriç Mahallesi 5609 sokakta bulunan hurda deposunda çıktı. Depoda henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangında alevler kısa sürede tamamını sardı. Depodan alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.




    Yoğun süren çalışmalar sonucunda, yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin bulunması için iş yerinde incelemelerde bulundu.

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