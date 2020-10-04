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    • 05.10.2020 06:25
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 5 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, , Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 5 Ekim il il tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Ülkemizin batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

    BURSA °C, 34°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 29°C
    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 33°C
    Az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık


    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    SİVAS °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 30°C
    Az bulutlu

    DÜZCE °C, 34°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.

    AMASYA °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 25°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 24°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 18°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 17°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 17°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 5 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak?