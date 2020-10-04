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    • 04.10.2020 13:21
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    • 04.10.2020 13:21
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    : ’daki hava destekli şafak unda 9 tutuklandı

    'da, geçen hafta '' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik hava destekli şafak unda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9’u tutuklandı. Şüphelilerden 7’si ise şartıyla serbest bırakıldı.

    DHA
    Hava destekli şafak operasyonunda 9 tutuklama!

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellemesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, kent merkezinde ların sokak adreslerini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 30 Eylül'de şafak vakti 22 adrese eş zamanlı düzenlendi. Polis helikopteri ve dron destekli operasyonda özel harekat polisi, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeri girdi. Operasyonda, gözaltına alınan 16 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 7'si şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Adana’daki hava destekli şafak operasyonunda 9 torbacı tutuklandı