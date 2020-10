Korku yok tedavi var | Cinsel sağlık

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ceyhan Baran, bir kist türü olan 'Çikolata kisti' bulunanların idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmelerini önerdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ceyhan Baran, 'endometriozisin' diğer adıyla çikolata kisti hastalığının doğurgan çağdaki kadınların yaklaşık yüzde 10'unda görüldüğünü söyledi. En çok yöneltilen sorunun ameliyatla ilgili olduğunu söyledi.

10 SANTİMETREYİ AŞARSA

Çikolata kistleri belirli bir boyuta ulaşmadığı sürece yani 9 santimetre ila 10 santimetreyi aşmadıkça hastalarda yaşam kalitesini bozan kronik ve şiddetli ağrı oluşturmadıkça yine ultrasonografik ya da MR görüntülemede habis değişiklikler göstermedikçe ameliyat edilmemektedir. Çikolata kistlerini buz dağının su yüzeyinde kalan kısmı olarak tarif etmek çok da yanlış olmaz. Zira çikolata kisti olgularında eş zamanlı olarak endometriozis hastalığının diğer bir formu olan derin endometriozis dediğimiz bağırsak ve idrar yollarını tutan formunu görme sıklığı artmaktadır. Derin endometriozis olgularda fark edilmeyen, sessiz böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. Bu nedenle çikolata kisti olan hastaların her kist kontrolünde mutlaka idrar yolları ve böbreklerini kontrol ettirmeleri önem arz etmektedir" dedi. Ceyhan Baran, "Çikolata kisti nedeniyle 2 kez ameliyat olmuş bir hastamız vardı. Bize geldiğinde yine her iki yumurtalığında çikolata kisti nüksü ve idrar yolları tutulumuna bağlı her iki böbrekte, sağda daha belirgin olmak üzere genişleme mevcuttu. Hastamıza laparoskopik cerrahi uyguladık. Boyutları küçüldü" ifadelerini kullandı.

"ESKİSİNDEN ÇOK DAHA İYİYİM"

Medicana Konya Hastanesi'ne hastalık şikayetiyle başvuran E.D., ameliyat olmadan önce kas ve bel ağrılarının fazla olduğunu belirterek, "Çok kötüydüm. Böbreğimde bir sıkıntı oldu. Şişme yapmış kistler böbreklerime vurmuş. Çok ağrım vardı ameliyatta çok uzun bir süre kaldım.

Daha önce 2 kere ameliyat oldum. Biri açık, diğeri kapalıydı. Bu 3. ameliyatım, çok şükür eskisinden çok daha iyiyim. Eski ameliyatlarım da çikolata kistim alındı. Ama yumurtalıkla ilgili bir şey demediler.

Böbreklerle ilgili de bir şey demediler. Çok zordu ama başarılı bir ameliyat oldu" diye konuştu.