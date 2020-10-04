Günlük burç yorumları – 4 Ekim 2020 Pazar

Duygusal anlamda nasıl kararlar vermemiz gerektiğini tam anlamıyla kestiremezken iç dünyamıza çok daha fazla kapanabiliriz bu dönem. Özel hayatımızda ve iş hayatımızda bu durgunluğumuz oldukça belli olurken, gelecek kaygıları da zihnimizin bir köşesinde sırasının gelmesini bekleyebilir. Sanatsal alanda yeteneklerimizi yeniden keşfetmek ve bunun üzerine yürümek hem mantıklı gelecek, hem de bu konularla uğraşmak istemeyeceğiz. Venüs'ün Başak burcunu ziyaretinin alameti farikası da burada saklı. Bir yanımız aşırı istekli olurken, bir yanımız da isteksizliğini her halinden belli edecek. Aşkın gezegeni Venüs, hayatındaki düzeni korumayı ilk amacı haline getirmiş Başak burcundayken aşk konularını ikinci plana atacağız. Yaşamlarındaki romantizmin kalitesini sorgulayan kişiler, Venüs'ün tutkusunu hayatına yansıtmak isteyenler olabilir. Ancak Venüs'ün dikenleri özellikle kendi içinde soru işaretleri olan kişilere kendisini hissettirecek. Aşk konularını eskisi kadar konuşmak istemememizin sebebi, hayata dair daha önemli işlerin peşinde olmak olabilir. Zamanını iyi kullanan kişileri ise takdir edeceğiz diyor Venüs'ün Başak burcundaki ziyareti.



Venüs Başak burcundayken hangi burçlar etkin rol oynar? Oğlak, Boğa, Akrep, Balık

Venüs Başak burcundayken hangi burçların ilişkisine iyi gelecek? Venüs'ü Balık ve Başak burcundayken doğanlar.

Venüs Başak'tayken hangi burçlara huzursuzluk verecek? İkizler, Yay, Kova, Terazi



Bu dönem hem kendimize, hem de çevremizdeki sevdiğimiz arkadaşlarımıza yararımızın dokunmasını isteyeceğiz. Ancak bu kişilerin bize karşı takınacağı belirsiz tavırlar bizleri bir şirkette her şeyi yapan ama ücret alamayan bir stajyer gibi hissettirebilir. Çevremizde hal ve tavırlarıyla fark yaratan kişilerin olmasını isteyeceğiz. Sonuçta her zaman biz moral veremeyiz. Zaman zaman bizler de desteğe ihtiyaç duyarız. Duyarlı arkadaşlıkları arzuladığımız bir Ekim ayındayız.



Venüs'ün Başak burcu ziyaretinin anahtar kelimeleri:

Sessizlik

Analitik düşünce

Takıntılar

Seçicilik

Duygusal drama

Sağlıklı yaşam

Venüs Başak'tayken tavsiyeler:

Mahremiyetinizi koruyun.

Gizemi ardınızda bırakın.

Duygusal anlamda mesafeli olmayın.

Kendinize güvenin.

Hassas kişilerle daha özenli iletişime geçin.

ASTRO GÜNDEM

Merkür-Chiron; iletişime, küresel konulara ve sağlığa vurgu yapabilir. Rus bilim insanlarının Covid-19 aşısı konusundaki ısrarlı tavrı sonuç vermeye başlayabilir. Hastanelerde kullanılan bazı ilaçlarda yan etkisi yüksek olan maddeler tespit edilebilir.