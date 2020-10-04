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    • 04.10.2020 09:14
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    Başkale’de su kolilerinin altına gizlenmiş ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'ın Başkale ilçesinde su kolilerinin altına gizlenmiş ele geçirildi.

    İHA
    Su kolilerinin altına gizlemişler! Tam 27 kilo...

    'ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüsteki su kolileri altına gizlenmiş vaziyette maddesi ele geçirildi.


    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Grup Amirliği, Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Başkale ilçesi Büklümdere Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 65 plaka sayılı minibüsün şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan minibüste narkotik madde arama köpeği Lina ile birlikte yapılan detaylı aramada, araçta bulunan su kolilerinin altındaki 2 adet çuval içerisinde 54 paket halinde toplam 27 kilo 794 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.


    Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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