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    • 03.10.2020 23:33
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    • 03.10.2020 23:52
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    Kemal Sunal kariyerinde ilk rol aldığı Tatlı Dillim filminde hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır?

    Kemal Sunal kariyerinde ilk rol aldığı ilk sinema filmi olan Tatlı Dillim'de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Kemal Sunal kariyerinde ilk rol aldığı ilk sinema filmi olan Tatlı Dillim'de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Kemal Sunal kariyerinde ilk rol aldığı ilk sinema filmi olan Tatlı Dillim'de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır?

    A: Boks

    B: Futbol

    C: Atletizm

    D: Basketbol

    Doğru cevap: D: Basketbol

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    Haberler Yaşam Kemal Sunal kariyerinde ilk rol aldığı Tatlı Dillim filminde hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır?