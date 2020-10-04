SALGINA RAĞMEN EĞLENİP GÖBEK ATTILAR

Masaların üstüne çıkan ve yüksek sesli müzikler eşliğinde dans eden grup, ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı. Çalınan müzikler eşliğinde kendinden geçen grup, oryantal müzikler eşliğinde de karşılıklı göbek attı. Maske dahi takılmayan sosyal mesafesiz "korona partisinde" yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları bir de sosyal medyada paylaştı.