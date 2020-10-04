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    • Yaşam
    • 04.10.2020 10:43
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    • 04.10.2020 10:44
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    ’teki ünlü işletmede kuralsız partisi!

    'un en işlek yerlerinden olan 'te ünlü bir işletmede yapılan partisindeki görüntüler tepkilere neden oldu. kurallarının hiçe sayıldığı mekanda insanlar iç içe maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görülüyor. dan paylaşılan o anlar tepkilere neden oldu. Gelen son dakika bilgilerine göre, partinin verildiği işletmenin önceki hafta Cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekan sahibinin “yürütmeyi durdurma” kararı alarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Kaymakamlığı tarafından mühürlenmek üzere adli ve idari işlem başlatılan mekanın işletme müdürü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak yapılmış, partiye katılanlara ise idari para cezası kesilmişti.

    İHA

    Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti.

    DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE KURALLARA UYULMADI

    Denetimler hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş Bebek'teki ünlü bir restoranda geçtiğimiz hafta olduğu gibi önceki gün yine skandal görüntüler kaydedildi. Mekanda korona virüs salgınına rağmen doğum günü adı altında bir araya gelen bir grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Grup doğum günü pastasının gelmesinin ardından alkolünde etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı.

    SALGINA RAĞMEN EĞLENİP GÖBEK ATTILAR

    Masaların üstüne çıkan ve yüksek sesli müzikler eşliğinde dans eden grup, ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı. Çalınan müzikler eşliğinde kendinden geçen grup, oryantal müzikler eşliğinde de karşılıklı göbek attı. Maske dahi takılmayan sosyal mesafesiz "korona partisinde" yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

    RESTORANDA "KORONA PARTİLERİ" DEVAM EDİYOR

    Öte yandan, partinin verildiği işletmenin önceki hafta Cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekan sahibinin "yürütmeyi durdurma" kararı alarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından mühürlenmek üzere adli ve idari işlem başlatılan mekanın işletme müdürü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak adli işlem yapılmış, partiye katılanlara ise idari para cezası kesilmişti.

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    Haberler Yaşam Bebek’teki ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi!