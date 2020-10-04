'İSTANBUL'UN EN İŞLEK YERİNDE BU OLAYIN YAŞANMASI SON DERECE ÜZÜCÜ'

Şüpheliyle uzun süre mücadele ettiklerini belirten Kaya,"Burası, İstanbul'un en işlek ve kalabalık noktalarından bir tanesi. Böyle bir yerde bu durumun yaşanması üzücü. En az on dakika şüpheliyle uğraştık. Tartışmaydı, kavgaydı derken kalası çekti ve durum ortada" şeklinde konuştu.