Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle 132 bin 222 kişiyi dolandırdı. Topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçtı. Benzer bir olay Antalya'da yaşandı. Bir taksi durağında 1.5 yıldır şoför olarak çalışan Hamit A. (30), iddiaya göre esnafın güvenini kazandıktan sonra çeşitli vaatlerle topladığı yaklaşık 750 bin TL ile kayıplara karıştı. 8 kişi soluğu savcılıkta aldı. Kebapçı ustası Mehmet Sezik (37), "Patronumdan 50 bin TL, kardeşimden 40 bin TL, benim de 56 bin TL'mi aldı. Antalyalı Tosuncuk'a denk geldik" diye konuştu.