Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.10.2020 22:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2020 22:17
    ABONE OL

    MÖ 1. yüzyılda 'da hangisini yapan bir Romalının öldürüldüğüne şahit oldu?

    M.Ö 1. yüzyılda 'da hangisini yapan bir Romalının toplanan kalabalık tarafından linç edildiğine tanık olmuştur sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    M.Ö 1. yüzyılda 'da hangisini yapan bir Romalının toplanan kalabalık tarafından linç edildiğine tanık olmuştur sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Tarihçi Diodorus Siculus M.Ö 1. yüzyılda Antik 'da hangisini yapan bir Romalının toplanan kalabalık tarafından linç edildiğine tanık olmuştur?

    A: Sfenks'i öpen

    B: Bir kediyi öldüren

    C: Nil Nehri'ne tüküren

    D: Keops Piramidi'ne adını yazan

    Doğru cevap: B: Bir kediyi öldüren

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Tarihçi Diodorus Siculus MÖ 1. yüzyılda Antik Mısır'da hangisini yapan bir Romalının öldürüldüğüne şahit oldu?