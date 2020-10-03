4-8 Ekim tarihlerinde artışının şu şekilde gerçekleşeceği tahmin ediliyor:



Pazar günü; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de,



Pazartesi günü; Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz'de,



Salı günü; Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında,



Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında,



Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nde artacağı tahmin ediliyor.