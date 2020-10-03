4 kaçak avcı, görevlilere ateş açtı

Şüphelilerin ateş açması üzerine ekipler jandarmadan yardım istedi. Arazinin dağlık olması nedeniyle kamyonetin sol ön tekeri parçalandı ancak şüpheliler yakalanmamak için jant üzerinden gitmeye devam etti. Ekinözü ilçesine bağlı Türkmenler Mahallesi'nin ekşi elma mevkiinde durmak zorunda kalan kamyonetteki Ş.U., Y.U., M.U. ile M.U. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Saçmaların araca isabet ettiği olayda yaralanan olmazken, yapılan kimlik kontrolünde 4 kişinin de kamu görevlisi olduğu belirlendi. Şüpheliler, ele geçirilen 2 tüfekle birlikte Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Görevlilerin şikayetçi olduğu 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KAMYONETE EL KONULDU