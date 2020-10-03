

Erdi Sungur, Yağmur Aşık ile yaptıkları cinayet planlarını anlatmıştı.

Bu kez tetikçilerin birbirini kıskandığı iddia edildi. Yağmur Aşık ile sevgilisi Erdi Sungur, eski futbolcuyu öldürmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla yargılanıyor. Emre Aşık, eşinin kendisini öldürtmesi için ikinci kez tetikçi tuttuğunu öne sürmüştü.

Yağmur Aşık, Sungur'un ikinci tetikçi Beycan Şenürek'i kıskandığı için bu şekilde ihbarda bulunduğunu iddia etti. İkinci tetikçi olduğu iddia edilen Şenürek de aynı şekilde savunma yaparak, asıl Emre Aşık'ın kendisini tehdit ettiğini savundu.