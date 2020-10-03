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    • Yaşam
    • 03.10.2020 Gazete
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    Aşık’ı öldürmek için kiralık katil tutan İlk tetikçinin ikinci tetikçiyi kıskandığını savundu!

    Boşanma davaları devam eden - çiftinin skandallarına bir yenisi eklendi. Yağmur Aşık, eşi ’ı öldürmek için kiralık katil tuttu. İlk tetikçinin, ikinci tetikçiyi kıskandığını savundu...

    FATİH ULAŞ
    Skandal Yağmuru

    Boşanma davaları devam eden Emre-Yağmur Aşık çiftinin skandallarına bir yenisi eklendi.


    Erdi Sungur, Yağmur Aşık ile yaptıkları cinayet planlarını anlatmıştı.

    Bu kez tetikçilerin birbirini kıskandığı iddia edildi. Yağmur Aşık ile sevgilisi Erdi Sungur, eski futbolcuyu öldürmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla yargılanıyor. Emre Aşık, eşinin kendisini öldürtmesi için ikinci kez tetikçi tuttuğunu öne sürmüştü.

    Yağmur Aşık, Sungur'un ikinci tetikçi Beycan Şenürek'i kıskandığı için bu şekilde ihbarda bulunduğunu iddia etti. İkinci tetikçi olduğu iddia edilen Şenürek de aynı şekilde savunma yaparak, asıl Emre Aşık'ın kendisini tehdit ettiğini savundu.


    Yağmur Aşık, eşinin cinsel tercihinin farklı olduğunu iddia etti.

    Fatih ULAŞ
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    Haberler Yaşam Emre Aşık’ı öldürmek için kiralık katil tutan Yağmur Aşık İlk tetikçinin ikinci tetikçiyi kıskandığını savundu!