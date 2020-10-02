





Olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Yazıcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.